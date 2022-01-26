Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже увеличивался до 90,04 рубля впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской Бирже.

Курс доллара вырос на ₽1,27 или на 1,6% и почти достиг отметки в 80 рублей — 79,9.

Днём ранее, 25 января, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост до 2,19% к закрытию предыдущей сессии и достиг 79,12 рубля. В последний раз курс доллара поднимался до такого значения в ноябре 2020 года. Курс евро поднимался до 89,2 рубля.

В этих условиях Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках.

Как пояснил доктор экономических наук Игорь Николаев, действия ЦБ в данном случае призваны стабилизировать курс и ослабить спрос на валюты. Он также обратил внимание, что цены на нефть, которые всегда спасали рубль, находятся на высоком уровне — под $90 за баррель, но даже это не помогает рублю.