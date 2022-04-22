Курс евро на Мосбирже впервые опустился до 78 рублей с 8 апреля

Курс евро во время валютных торгов на Московской Бирже упал до 78 рублей, обновив минимум с 8 апреля. При этом, курс доллара снизился на 1,14%, дойдя до отметки в 73,93 рубля. На текущий момент цена евро колеблется в районе 78,25 рублей.

Продолжительность торговой сессии на фондовом, валютном, товарном рынках с 06:50 до 23:50 мск, на срочном рынке — с 07:00 до 23:50 мск, — сказано на официальном сайте биржевого холдинга.

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов заявил, что механизм ценообразования курса рубля имеет свои законы, их никто не отменял. Поэтому, несмотря на регуляторные меры, принимаемые Банком России для корректировки национальной валюты, она не сможет укрепляться до бесконечности, к уровням 60 рублей или 50 рублей за один американский доллар.

Также стало известно, что большинство россиян негативно относятся к приобретению иностранной валюты на чёрном рынке. Приобрести иностранные наличные с рук готовы 13% граждан. При этом 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на чёрном рынке, если курс там будет лучше, ещё 4% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.