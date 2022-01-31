Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 24 января 2022 года

В ходе торгов сегодня, 1 февраля, курс доллара опустился ниже 77 рублей. Курс евро опускается ниже 87, об этом свидетельствуют данные Московской Биржи. На прошлой неделе курс доллара поднимался до 80 рублей, а курс евро превышал 90.

По состоянию на 11:00 мск средний курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,46 рубля. Средний курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 1,04 рубля — до 86,81 рубля.

Ранее заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что для рубля январь получился сложным месяцем, поскольку он ослаб по отношению к доллару на 7%. Причиной стала возросшая на геополитической арене напряжённость, заставившая участников рынка мыслить излишне эмоционально. Финансист допустил, что в феврале напряжённость в мире ослабнет, а Банк России поднимет ключевую ставку. После этого национальная валюта должна оказаться в диапазоне 74–76 рублей за доллар.

Также стало известно, что международные резервы России обновили исторический максимум и достигли отметки в $639,6 млрд, говорится в сообщении на сайте Центробанка РФ.