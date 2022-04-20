Курс доллара на Мосбирже 20 апреля опускался ниже 77 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской биржи опускался ниже 77 рублей, об этом свидетельствуют данные биржи. К 12:20 мск американская валюта торгуется ниже 78 рублей. Цена евро колеблется в районе 84 рублей. Курс доллара обновил минимум с 8 апреля.

Курс доллара расчетами «завтра» к 12.20 мск снижается на 67 копеек — до 77,61 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 84,002 рубля.

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов заявил, что механизм ценообразования курса рубля имеет свои законы, их никто не отменял. Поэтому, несмотря на регуляторные меры, принимаемые Банком России для корректировки национальной валюты, она не сможет укрепляться до бесконечности, к уровням 60 или 50 рублей за один американский доллар.

Также стало известно, что большинство россиян негативно относятся к приобретению иностранной валюты на чёрном рынке. Приобрести иностранные наличные с рук готовы 13% граждан. При этом 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на чёрном рынке, если курс там будет лучше, ещё 4% сказали, что им всё равно, где приобретать наличные доллары или евро.