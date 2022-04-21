Крипта в бегах: почему прогнулась биржа Binance

Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам россиянам и резидентам РФ с активами, превышающими €10 тысяч. Они смогут только вывести средства. Всем участникам торгов с открытыми позициями дан срок 90 дней, чтобы их закрыть. Готовность Binance и других крупных игроков пойти на подобный шаг может если не уничтожить, то сильно «подмочить» их репутацию в криптосообществе, ведь действия биржи противоречат самой идеологии криптовалют. Есть ли выход у российских пользователей, чьи активы будут «заморожены», — в материале NEWS.ru.

Крипта под санкциями

В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России, Binance вводит ограничения услуг для граждан России и физических лиц, проживающих в России, говорится в официальном заявлении биржи.

В частности, ограничения коснутся пользователей, у которых баланс криптовалютных активов на аккаунте превышает €10 тысяч. Им будет доступна только функция вывода средств. Если на текущий момент сумма средств на счёте пользователя не превышает «лимита», но превысит после 25 апреля, аккаунт также будет ограничен. При этом регистрация для пользователей из России по-прежнему доступна.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения не коснутся счетов граждан России, проживающих за рубежом, а также счетов для граждан России, физлиц и юрлиц, проживающих на территории РФ, общая стоимость которых не превышает €10 тысяч. Они, как отмечает биржа, «останутся нетронутыми и активными».

Граждане России или лица, проживающие в России, с открытыми позициями по фьючерсам/деривативам, чей баланс в криптовалюте превышает €10 тысяч, должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, начиная с сегодняшнего дня. Открытие новых позиций не допускается, — говорится в сообщении.

Сама Binance признаёт, что эти меры потенциально ограничивают обычных граждан России, но тут же отмечает, что биржа «занимает ведущую роль в реализации всех санкций». При этом в компании считают, что и другие крупные криптовалютные биржи последуют этим правилам.

Теория и практика

Это новость вызвала неоднозначную реакцию в криптосообществе. «Смысл в том, что оставаться на централизованных биржах нет смысла, — пишет автор Telegram-канала Darth Traders . — Крипта пришла туда, от чего бежала. Нет смысла больше доверять активам даже с маленьким намёком на централизацию. Поэтому советую не держать USDT (первая криптовалюта, получившая статус стейблкоина. — NEWS.ru) и другие подобные средства!»

Dex Binance, и даже Trust Wallet (криптовалютный кошелёк, который существует в виде приложений для смартфона), и всё, что с ними связано, автор советует избегать.

Интересно, что ранее Binance блокировала исключительно россиян, попавших в санкционные списки. При этом там заверяли, что не планируют «в одностороннем порядке замораживать миллионы учётных записей невинных пользователей». «Криптовалюты были созданы, чтобы обеспечить большую финансовую свободу для людей по всему миру. Одностороннее решение запретить людям доступ к своей криптовалюте противоречило бы причине существования этой отрасли», — поясняла Binance.

pixabay.com

Но, как видно, слова разошлись с делом. Это биржа, которая сама постоянно скачет из одной юрисдикции в другую, пытаясь тем самым скрыться от регуляторов, замечает инвестор, аналитик и руководитель направления о криптовалютах в IF Евгений Попов.

CEO Bitnalog.com (сервис для законной работы с цифровыми валютами) Дмитрий Мачихин настаивает, что иного выбора у биржи просто не было.

Поймите, Binance настолько крупные... Крупнее многих банков. Как поступил бы банк, если бы на него оказывалось давление, подобное тому, что испытывает биржа? Банк измеряет риски. Вот и Binance, будучи масштабным финансовым учреждением, даже экосистемой, измеряет риски и вынуждена идти на какие-то меры. Я уверен, что решение, которое они приняли, максимально компромиссное, — говорит эксперт.

В поисках альтернативы

Крупные клиенты Binance стали готовиться к подобному развитию событий ещё с момента ввода первых санкций, говорит финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. По его словам, Binance является идеальной площадкой для людей с большим капиталом: здесь можно было держать деньги и не переживать за то, что их похитят или сама площадка внезапно закроется.

В целом централизованные площадки остаются самыми надёжными в плане работы с цифровыми активами, продолжает эксперт. Децентрализованные аналоги, вроде UniSwap или 1Inch, не могут похвастаться ни аналогичным выбором инструментов, ни эффективностью сделок — размером комиссий, быстротой совершения операция и т. д.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Проблема в том, что другие крупные игроки — FTX и Coinbase — приняли решение полностью перестать работать с россиянами ещё месяц назад, а значит. особого выбора не остаётся. Либо уходить на более мелкие площадки, вроде KuCoin, распределять средства сразу на нескольких биржах и надеяться, что они продолжат работу с российскими пользователями, либо осваивать DEX (децентрализованные биржи), — рассуждает Лиминь.

Второй вариант выглядит более предпочтительным с точки зрения долгосрока, так как западные страны планируют и дальше ужесточать санкции, добавляет эксперт. Мачихин замечает, что Binance имеет китайские и где-то сингапурские корни, и кто-то ошибочно считает их азиатской биржей, но при этом Binance — полноценная западная площадка. А потому вводимые ограничения были лишь вопросом времени.

Подмоченная репутация

Так или иначе, но теперь клиентские средства, которые держат централизованные криптобиржи, находятся в большой опасности, уверен Попов. Причём это касается не только централизованных бирж, но и централизованных валют, типа стейблкоинов. Технически у централизованных платформ есть возможности для «замораживания» криптокошельков, рассуждает эксперт. Избежать этого можно. перейдя на децентрализованные площадки. Если говорить, к примеру, о биткоине, то его следует выводить с централизованных бирж на те платформы, где приватные ключи контролируете конкретно вы, советует Попов. Но идеальным решением аналитик видит развитие собственной российской платформы, свободной от давления извне.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Мачихин рекомендует выбирать биржи, которые «ориентированы на восточные рынки», где риски блокировок отсутствуют.

По словам Попова, 12% объёма торгов на Binance приходится на российских пользователей и как минимум половина из них в связи с вводимыми ограничениями покинет биржу. Это огромные потери для площадки. Мачихин полагает, что ограничения будут временными, но признаёт, что Binance придётся потратить немало денег, чтобы вернуть ушедших пользователей. Репутация компании пострадает в любом случае.