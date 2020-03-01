https://static.news.ru/photo/aa912e8a-5c40-11ea-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Представители крупнейших российских IT-компаний обратились в Минкомсвязь с просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности.

По их мнению, предлагаемые поправки в закон «О защите конкуренции» могут привести к сокращению числа игроков рынка и инноваций, сообщает РБК.

В совместном письме они назвали инициативу ФАС «ударом по отечественным разработчикам». Сейчас они могут выбирать партнёров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнёрские каналы. С принятием поправок, считают в отрасли, данные действия разработчиков автоматически станут противозаконными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инвесторам в 2020 году стоит вкладывать в технологии, которые будут развиваться по общепринятому консенсусу, считает основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц. По его словам, сейчас лучше отказаться от инвестиций в рискованные стартапы. Среди потенциально интересных сфер он назвал использование солнечной энергии, ветровую энергетику, а также инновации в сфере мобильной связи и интернет-сервисов.