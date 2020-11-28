Ирак не будет просить об особых условиях в рамках сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/cf461b08-3243-11eb-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Представители Багдада не будут просить для Ирака особых условий в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти, заявил министр нефти страны Ихсан Абдель Джабер.

По словам представителя иракского кабмина, данное решение было принято исходя из опасений, что послабления для отдельных участников сделки могут ударить по ценам на нефть на мировом рынке, передаёт ТАСС.

Джабер подчеркнул, что Ирак полностью привержен договорённостям с другими участниками сделки ОПЕК+. Он уверен, что сделка позволяет восстановить стабильность на рынке нефти.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу в мае 2020 года. В рамках договорённостей сейчас страны — участницы соглашения ограничили добычу нефти лимитом в 7,7 млн баррелей в сутки.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Россия и страны ОПЕК могут продлить соглашение по ограничению добычи нефти ещё на два-три месяца.