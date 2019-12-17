https://static.news.ru/photo/cf661b56-20ce-11ea-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В российской госкорпорации развития ВЭБ.РФ одобрили сделку по финансированию освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект принадлежит группе «Акрон».

Затраты на проект составят $2,6 млрд. Объём заёмного финансирования — 1,450 млрд рублей.

При освоении месторождения планируется создать экспортное производство с годовым объёмом извлечения 7,5 млн тонн руды в год. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, а выход на проектную мощность — на 2026 год. Данная информация опубликована на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Уральского горного университета открыли новый самоцвет в Ямало-Ненецком автономном округе. Его назвали «райизит» в честь массива вблизи полярного круга, где он был обнаружен. Цвет райизита варьируется от слабого розовато-серого до насыщенного лавандового, блеск — от матового до стеклянного.