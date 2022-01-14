Индексы Мосбиржи обвалились до минимума с весны 2021 года

К моменту завершения торгов пятницы, 14 января, российский фондовый рынок рекордно упал. Ведущие индексы биржи обвалились до показателей весны 2021 года. Индекс Мосбиржи опустился на 1,81%, достигнув 3608 пунктов, а индекс РТС снизился на 2,05%, до 1485,86 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американского доллара c расчётом на завтра подорожал на 3 копейки, до 76,28 рубля. Курс евро снизился на 24 копейки, до 87,08 рубля. При этом в течение дня курс европейской валюты поднимался выше 88 рублей впервые с июля 2021 года. Нефть марки Brent подорожала на 1,87%, до $83,74 за баррель, а марки WTI — на 3,99%, до $82,36 за баррель.

Причиной стремительного падения российского фондового рынка стало осложнение геополитической обстановки.

Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 января заявил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о гарантиях безопасности пока нет. По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Альянса непробиваемая и это вызывает тревогу.

Дипломат подчеркнул, что США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Он добавил, что Москва примет «другие меры и приёмы» в отношении западных партнёров, если США и НАТО не учтут российские требования.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что требования США вернуть российские войска в казармы являются неприемлемыми. Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая потребовала отвести войска РФ от украинской границы. Лавров отметил, что Москва не будет обсуждать подобные заявления американской стороны.

13 января курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам, фондовый рынок упал более чем на 20%. Индекс Мосбиржи упал на 2,04%, до 3752,03 пункта.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные угрозы российской экономике в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски.