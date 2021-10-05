Индекс РТС обновил максимум за 10 лет

Долларовый индекс РТС на торгах 5 октября поднялся выше 1800 пунктов. Это произошло впервые с августа 2011 года, следует из данных торгов на Московской Бирже.

Сессия 5 октября открылась ростом индекса РТС. На максимуме он достигал 1803 пунктов, прибавив относительно предыдущего дня 0,97%. Вверх его двигает стабильный рубль, а также рост бумаг нефтегазового и финансового секторов.

Сейчас его значение немного снизилось — до 1797,8 (11:10 мск).

Отметим, в последний раз РТС поднимался выше 1800 пунктов более десяти лет назад — в августе 2011 года. При этом максимальное значение индекса фиксировалось в мае 2008 года — 2498,10 пункта.

Растёт индекс и МосБиржи. К 11 утра он достиг 4147,33 пункта.

Курс доллара составляет 72,6 рубля.

Ранее российские аналитики из инвестиционных компаний и банков предсказали в октябре ослабление рубля к доллару и снижение на российском рынке акций. Как пишет агентство ПРАЙМ, причиной станет давление от новостей из США. В частности, речь идёт о повышении потолка госдолга США, о котором пока не договорились в сенате.