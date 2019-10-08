https://static.news.ru/photo/2b7ef2a0-e9d9-11e9-986d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) отказалась от намерений по слиянию с отвергшей ранее сделку Лондонской фондовой биржей (LSEG).

Руководство HKEX выразило разочарование, что британцы не увидели привлекательности в идее слияния, и заявило, что предложение не является больше актуальным, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Лондонская фондовая биржа рассмотрела предложение Гонконгской фондовой биржи (HKEX) о слиянии. Совет директоров LSEG направил китайским коллегам письмо, в котором сообщил об отказе. В Лондоне инициативу Гонконга расценили как предварительную, нежелательную и условную. HKEX планировала приобрести акционерный капитал LSEG.