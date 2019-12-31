Текущий год был очень насыщенным и интересным на финансовых рынках. Безусловно, можно назвать победой, прорывом и главным событием — аукционы по размещению облигаций федерального займа за весь год.

За 2019 год эта сумма пока составила 9 трлн 544 млрд 896 млн рублей. Для сравнения, в 2018-м этот объём был на уровне 1 трлн 164 млрд 233 млн. Получается, размещение в этом году в 8 раз больше, чем в прошлом.

Это действительно достижение, учитывая, что ЦБ 5 раз снижал процентную ставку за этот год. Казалось бы, интерес к облигациям должен был снижаться, однако, это не помешало установить рекорд российскому Минфину, рассказала NEWS.ru руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Также 2019-й запомнится общим внешним страхом перед торговыми войнами между США и Китаем. Очень сильно лихорадило фондовый рынок США, рынки нефти и золота.

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Однако, в 2020 год мы вступаем с надеждой, так как соглашения начинают достигаться. Взаимные пошлины Пекина и Вашингтона введены не были. Катя Френкель руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» руководитель аналитического департамента компании «ФинИст»

Кроме того, текущий год очень хорошо запомнят в Великобритании. Уже было несколько сроков по выходу страны из ЕС, которые постоянно переносились из-за несогласованности по условиям процедуры Brexit. В итоге английский премьер Тереза Мэй ушла со своего поста, и на её место «прибыл» Борис Джонсон.

Сам влез, так ещё и парламентские выборы выиграл и занял большинство в парламенте, — сказала собеседница.

В целом, этот год для России можно назвать удачным — инфляция не была раздута после повышения НДС до 20%, и год закончился на крайне низких инфляционных значениях — 3,5%, и сниженной ключевой ставкой — 6,25%. От этого позитива даже фондовый рынок обновлял верха, и за год его рост составил более 40%. Но для всего мира этот год был «подготовительным», ведь в следующем будет очень много событий.

Пока срок по выходу из ЕС для Лондона назначен на конец января, в этой связи ожидается начало переходного периода. Учитывая настрой Бориса Джонсона, есть вероятность, что эта дата окажется действительно окончательной.

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Помимо этого, повисла пауза в торговых переговорах между США и Китаем, инвесторы всего мира будут пристально наблюдать за этими новостями.

Ещё одним немаловажным событием, которое на время приостановит торговую войну, — являются выборы президента США в ноябре 2020 года.

В связи с такими предпосылками, для рубля 2020 год может быть очень непростым. Всегда, когда идёт обострение негативной ситуации в мире, инвесторы переводят активы из стран развивающихся рынков, каким является Россия. Даже Brexit без сделки может спровоцировать этот переток капитала, что не пойдёт на пользу рублю.

Более того, сенат США утвердил бюджет, в котором заложили санкции против участников проекта «Северный поток — 2». Учитывая, что накануне выборы, администрация президента будет рвать и метать, чтобы показать, какой справедливый президент Трамп, как он любит своих граждан и как наказывает санкциями непокорные страны. Отсюда и рублю будет некомфортно — много давящих на «деревянный» событий только в статусе ожидания.

Поэтому, стоит в рублях держать только ту часть, на которую предстоит жить. Лучшей валютой для сбережений в следующем году стоит отметить фунт стерлингов. По крайне мере, после выхода Англии из ЕС, ведь как самостоятельная держава Великобритания очень сильна, — советует Френкель.

Сейчас курс фунта к рублю составляет порядка 82 рублей, в начале 2020 года курс может упасть и до 75 рублей, а к концу года «англичанин» имеет все шансы усилить позиции до 100 рублей за единицу.

На втором месте — американский доллар. К концу 2019 года прогнозируются не такие сильные валютные изменения, а комфортным диапазоном в 2020-м может стать 66-69 рублей за доллар. Поэтому, если и покупать доллары, то сейчас, пока курс довольно низкий.

Однако не стоит хранить большую часть сбережений в евро, ведь экономическая ситуация в Европе пока довольно негативна, и неизвестно, когда там начнётся новый экономический рост. Возможно, стоит конвертировать эту валюту в более привлекательные «зелёные бумажки».