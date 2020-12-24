Финансист посоветовал не ждать снижения доллара до 65 рублей

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Маловероятно, что в ближайшем будущем рубль сможет достаточно укрепиться, чтобы курс доллара к российской валюте опустился до 65 рублей, считает финансист Артём Тузов.

Среди главных негативных факторов, которые мешают восстановлению рубля, он назвал низкие нефтяные котировки, пандемию коронавируса и угрозу очередных санкций США в отношении РФ.

Для того чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты, — приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Он напомнил, что в 2019 году курс доллара закреплялся в районе 61–63 рублей из-за роста мирового рынка нефти, когда стоимость барреля нефти Brent поднималась до $66. Однако с началом пандемии цены на нефть снова вернулись к снижению.

Безусловно, на фоне мутации коронавируса котировкам будет гораздо труднее расти, особенно пока не проведена вакцинация в ведущих странах мира. Государствам нужно научиться бороться с пандемией и создавать безопасные условия на рабочих местах, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо, — уверен Тузов.

Он подчеркнул, что спрос на нефть в 2021 году начнёт постепенно восстанавливаться, но ожидать резкого скачка цен на нефтяном рынке и, как следствие, значительного укрепления рубля к американской валюте не стоит.

Как сообщал ранее NEWS.ru, эксперты ожидают постепенного восстановления нефтяного рынка в 2021 году после первого в истории «шока спроса». Но прогнозируемая величина прироста не сможет перекрыть падения 2020 года, и объёмы к концу года не достигнут докризисных показателей.