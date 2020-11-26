ФАС повысила цены на жизненно важные лекарства от рака

https://static.news.ru/photo/04c52358-3089-11eb-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба России распорядилась повысить предельные цены на два лекарства из перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), использующихся при лечении онкологических заболеваний.

При этом стоимость одного из лекарств — препарата «Ломустин» — была увеличена в девять раз, до 37 тысяч рублей за упаковку. Второй препарат — «Азатиоприн», — который принимают пациенты с онкологией, а также те, кто лечится от ревматоидного артрита, — подорожал в два раза, до 380 рублей, пишет «Коммерсант».

В ведомстве подтвердили информацию о том, что было принято решение о повышении максимальных розничных цен на эти лекарственные препараты, сославшись на постановление кабмина от 31 октября, которое позволяет ФАС пересматривать рыночные цены на лекарства из перечня ЖНВЛП в случае их дефицита на рынке.

Источники издания сообщили о том, что нехватка «Ломустина» на российском рынке связана с тем, что с начала 2020 года 77% тендеров на поставки лекарств сорвались.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов регулярно обновляется по решению российского правительства. Рыночные цены на лекарства, попавшие в этот список, регулируются государством.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить разрабатываемые в России вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных лекарств. Вакцины войдут в перечень в начале декабря 2020 года и таким образом будет обеспечена их доступность. При этом отмечается, что с 2021 года список жизненно необходимых препаратов расширят до 788 лекарств.