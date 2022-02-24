Война и газ: европейский энергетический кризис породит глобальный

Военная операция России на Украине привела к росту мировых цен на сырьё. Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали до $103 за баррель впервые с сентября 2014 года. Цена газа в Европе взлетела до $1400/тыс. куб. м (по мартовскому контракту) после закрытия на уровне $1041 в среду, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Подорожали драгоценные и цветные металлы. Эксперты говорят, что газопровод «Северный поток — 2» теперь не заработает минимум в течение нескольких лет, максимум — никогда. В связи с этим в Европе усилится энергетический кризис, который может перерасти в глобальный, а цены на сырьё продолжат расти. Прогнозы дальнейшего развития ситуации — в материале NEWS.ru.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков предположил, что энергетический кризис в Европе усилится.

«Если ЕС начнёт отказываться от торговли углеводородами с Россией, то, скорее всего, обмен ударами приведёт к тому, что Россия прекратит поставлять сырьё в Европу. Важно напомнить, что помимо нефти и газа наша страна поставляет европейцам ещё и уголь, а если они попытаются отказаться от российских нефти и газа, то это приведёт к массовому потреблению угля, и, соответственно, весь этот уголь российский. Усугубится энергетический кризис. Это может далеко зайти. И спровоцировать глобальный энергокризис», — сказал Юшков NEWS.ru.

Отметим, что глава Минэкономики ФРГ вице-канцлер Роберт Хабек заявил о том, что после военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Комментируя вопрос о ценах на нефть и газ, Игорь Юшков сказал, что они, скорее всего, продолжат расти, потому что любая нестабильность вокруг крупнейшего поставщика углеводородов, которым является Россия, приводит к росту цен.

Все от греха подальше хотят купить фьючерсы, пока они недорогие, потому что непонятно, что будет с целостностью газопроводов на территории Украины. Как она будет реагировать на эту историю, будет ли перекрывать транзит российского газа в Европу или нет. Что будет с нефтепроводом «Дружба», южная ветка которого уходит через территорию Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, — сказал он.

По его словам, сейчас сложно оценивать влияние возможных санкций против российской нефтянки. Ведь Россия не только поставляет собственную нефть, но и выступает транзитёром чужой, например каспийской нефти из Казахстана, которая по каспийскому трубопроводному консорциуму идёт на Новороссийск. А в этом проекте участвует американская нефтяная компания «Шеврон».

По мнению эксперта, на росте цен на природный газ в ЕС скажется сокращение запасов топлива в европейских подземных хранилищах (ПХГ).

Сейчас конец февраля и в подземных хранилищах Европы газа мало, получается, европейцы должны увеличивать импорт, заменяя выкачку из подземных хранилищ на текущий импорт. В итоге мы видим, что цена сама по себе будет расти. А тут ещё геополитическая напряжённость. Непонятна ситуация вокруг закупок российского газа. И эта неопределённость толкает цены вверх, — добавил он.

«Северный поток — 2», по мнению Юшкова, откладывается на годы, как минимум, а в самом негативном варианте — навсегда. «Против него введут жёсткие санкции, посмотрим, какое будет обоснование санкций со стороны Евросоюза», — отметил эксперт.

Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Газпром» подтвердил утром в четверг, что «транзит через Украину идёт штатно».

В четверг утром также дорожают фьючерсы на драгоценные и цветные металлы. Палладий дорожает на 6,91%, до $2609, золото — на 1,93%, до $1947 за тройскую унцию, никель — на 5,86%, до $25 815, алюминий — на 5,39%, до $3470 за тонну.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, рост цен на цветные и драгоценные металлы стал защитной реакций на обвал рубля на фоне разворачивающейся военной операции России в Донбассе.

По всей видимости, несколько ближайших дней они будут дорожать, поскольку пока неясно, как именно развиваются боевые действия и скоро ли они завершатся, — сказал он.

По его мнению, власти США и Европейского союза могут, в принципе, ввести санкции против российских металлургических компаний, однако они, в свою очередь, приведут к дальнейшему подорожанию продукции на мировом рынке. И последствия будут совершенно различны.

Если говорить о драгоценных металлах, то рост цен на золото, с одной стороны, выгоден владельцам золотых слитков и монет, с другой — ударит по стоимости электроники, в которой используется жёлтый металл. То же самое будет и с платиной и палладием — подорожают изготовленные из них ювелирные изделия и катализаторы для нефтехимии и автомобилей, цены на последние рванут вверх, — сказал Леонид Хазанов.

По его словам, в случае же никеля пострадают производители нержавеющей стали из США и Европейского союза — им не найти качественную и дешёвую замену металлу из нашей страны. С алюминием и медью будет всё гораздо проще — место российских компаний на американском и европейском рынках могут занять их китайские конкуренты, которые не преминут нагреть руки на благоприятной для них конъюнктуре.