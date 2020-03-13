https://static.news.ru/photo/dd179e72-652b-11ea-8e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Сводный индекс крупнейших западноевропейских предприятий Stoxx Europe 600 поднялся на 7% с начала торгов 13 марта. Темпы оказались максимальными со времени восстановления после кризиса 2008 года.

Stoxx Europe 600 частично отыграл падение 12 марта, когда индекс рухнул на 11,48% из-за недовольства инвесторов мерами Европейского центробанка по защите экономики от последствий коронавируса, пишет «Интерфакс».

Рост 13 марта начался, как считают аналитики издания, благодаря заявлению правительства Германии о намерении использовать «все имеющиеся средства» для поддержки немецких компаний. Выросли все отраслевые индексы, но сильнее всего — акции производителей сырья.

Как писал NEWS.ru, глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин признал значимым отличием начавшегося кризиса от событий 2008 года то, что тогда мировой экономике помогло бурное развитие Китая, который теперь сильнее других пострадал от коронавируса. Чиновник предположил, что рост мировой экономики может остановиться в 2020-м.