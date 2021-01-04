Эксперты ждут снижения цен на вторичное жилья в ближайшие годы

За последний год цены на рынке вторичного жилья заметно выросли, однако потенциал роста во многом исчерпан, считают эксперты. Они предполагают, что в последующие годы цены на рынке вторичной жилой недвижимости будут постепенно снижаться.
Эксперт Павел Лученко отмечает, что за 2020 год цены на вторичном рынке выросли в среднем по всей стране на 9% - это самые высокие темпы роста за все время наблюдений,
Другие эксперты по недвижимости отмечают, что потенциал роста цен исчерпан, и, вероятнее всего, в 2021 году цены останутся закрепятся на достигнутом уровне с незначительными корректировками в зависимости от ситуации в экономике, ипотечных ставок и других факторов. При этом из-за роста цен окупаемость квартир при сдаче их в аренду за последний год ухудшилась с 16 лет до почти 20 лет, что неизбежно ударит по спросу на недвижимость среди инвесторов.
Специалист Сергей Шлома сравнивает ситуацию на рынке недвижимости с 2014 годом, когда из-за повышенного спроса цены резко выросли, после чего начался постепенный спад и снижение цен в течение нескольких лет.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты определили, какие меры позволят избежать ипотечного пузыря в России из-за повышенного спроса на недвижимость.