Эксперт: запрет на ввоз томатов из Азербайджана не приведёт к дефициту

https://static.news.ru/photo/a9688e4c-3a14-11eb-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временное отсутствие азербайджанских томатов на прилавках магазинов РФ не приведёт к дефициту помидоров, считает исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.

Не будет никакого дефицита. Традиционно азербайджанские томаты зимой к нам практически не поставлялись. Сейчас уже зимние месяцы идут. Дело в том, что они выращиваются в парниках, не в круглогодичных теплицах, а именно в парниках. Зимой мы будем обеспечивать потребителей именно отечественной продукцией, — приводит слова Глушкова телеканал «360».

Он отметил, что в России в 2020 году производство томатов выросло на 18%, таким образом, проблем с поставками быть не должно.

Ранее Россия ввела временный запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, Россельхознадзор временно запретил ввоз перцев и томатов из Армавирской области Армении из-за обнаружения в продукции вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Ведомство попросило армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства паслёновых. Ранее РФ уже запретила ввоз томатов из четырёх областей Белоруссии и Марокко.