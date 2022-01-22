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Эксперт предрёк падение курса доллара до уровня 63 рубля

Экономист Прокудин: доллар упадёт до 63 рублей из-за геополитики, цены на нефть и инфляции
10:03, 23 января 2022
Эксперт предрёк падение курса доллара до уровня 63 рубля Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Курс доллара к осени упадёт до 63 рублей, это произойдёт из-за снятия рисков, кроющихся в международной политике, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Ситуации также будут способствовать дорогая нефть и замедление инфляции, они дадут возможность рублю укрепиться, полагает экономист. Он пояснил, что в этом году так называемая санкционная премия уже есть, а значит, завершение года, вероятнее всего, будет «спокойным временем».

Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью — за счёт сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции, — отметил Прокудин.

По мнению эксперта, риск внезапного спада цен на нефть существует, он привёл бы к резким колебаниям курса валют, но во время отопительного сезона — с октября по апрель — спад нефтяных котировок маловероятен из-за энергетического кризиса в Европе, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля в дeкабре 2021 года вырос на 0,3% по отношению к показателю за ноябрь, а за 2021 год увеличился на 9%, свидетельствуют дaнные Банка России. Показатель рассчитывается исходя из курсов валют ключевых партнёров России.

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