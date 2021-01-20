Эксперт назвал начало 2021 года оптимальным моментом для покупки квартиры

https://static.news.ru/photo/4fc72250-5bab-11eb-91ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Тем, кто планирует в обозримом будущем приобрести себе жильё, в том числе в ипотеку, лучше оформить сделку в начале 2021 года, так как на рынке недвижимости сохраняется тенденция к росту цен, считает финансовый аналитик и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Если говорить о перспективах покупки недвижимости в ипотеку, то начало 2021 года вполне подходит для этого. Во-первых, из-за риска роста ставок по ипотеке, а во-вторых, из-за риска роста цен на недвижимость, — заявил он в интервью «Российской газете».

Он отметил, что прогнозирует дальнейший рост цен на рынке из-за спроса на жильё, который остаётся высоким из-за льготной программы ипотеки в России. При этом эксперт считает, что средняя ипотечная ставка в стране в 2021 году вырастет до 8%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопреки кризису в 2020 году жители России взяли рекордное количество ипотечных кредитов и поставили новый рекорд по объёму ипотечного кредитования. За 12 месяцев гражданам РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем годом ранее. Объём кредитования вырос на 50% в годовом выражении — до 4,3 трлн рублей.