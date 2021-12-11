Экономист рассказал, грозит ли России «чёрный понедельник»

Волна распродаж, захлестнувшая мировые фондовые рынки из-за появления «омикрон»-штамма коронавируса и сомнений в эффективности вакцин, скорее всего, не приведёт к обвалу на биржах. Даже если это случится, серьёзных шоков на российском финансовом рынке ждать не стоит в отличие от ситуации 1997–1998 годов, сообщил агентству ПРАЙМ завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25% и более), он бы не вызвал серьёзных шоков на внутреннем финансовом рынке в отличие от ситуаций в 1997–1998 годов и в 2008 года, — сказал эксперт.

По словам Абрамова, на данный момент внутренний рынок акций и облигаций находится в значительно меньшей зависимости от зарубежных портфельных инвесторов, чем раньше. Несмотря на то, что физлица открыли 15 млн брокерских счетов на рынке, 92% хранимых на них активов приходится всего на полмиллиона состоятельных граждан.

Кроме того, внутренние институциональные инвесторы (страховые организации и пенсионные фонды) осторожно вкладывают средства в акции, считает экономист.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на международном экспортном форуме «Сделано в России» о том, что глобальные рынки оправились от шока, вызванного пандемией коронавируса. По словам главы кабмина, Россия сумела превзойти докризисный уровень. В частности, Мишустин выделил несырьевой неэнергетический экспорт, отметив, что его объём в текущем году может превысить $180 млрд.