Доллар подорожал до 80 рублей на МосБирже впервые с ноября 2020-го

Курс доллара в ходе торгов 26 января впервые с ноября 2020 перевалил за отметку в 80 рублей, об этом свидетельствуют данные МосБиржи. На конец дня курс американской валюты поднимался до 80,25 рубля.

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже увеличивался до 90,34 рубля впервые с июля 2021 года.

Днём ранее, 25 января, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост до 2,19% к закрытию предыдущей сессии и достиг 79,12 рубля. В последний раз курс доллара поднимался до такого значения в ноябре 2020 года. Курс евро поднимался до 89,2 рубля.

В этих условиях Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках.

Как пояснил доктор экономических наук Игорь Николаев, действия ЦБ в данном случае призваны стабилизировать курс и ослабить спрос на валюты. Он также обратил внимание, что цены на нефть, которые всегда спасали рубль, находятся на высоком уровне — под $90 за баррель, но даже это не помогает рублю.