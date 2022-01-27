Курсы доллара и евро опустились на два и три рубля на бирже соответственно

В ходе торгов сегодня, 27 января, курс доллара и евро потерял по два и три рубля соответственно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Днем ранее курс доллара поднимался до 80 рублей, а курс евро превышал 90.

Курс доллара в четверг опускался на 1,34 рубля, до 78,08 рубля, курс единой европейской валюты поднимался на 2,32 рубля, до 87,08 рубля.

Курс рубля растёт на фоне того, как российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».

В последние дни Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках.

Как пояснил доктор экономических наук Игорь Николаев, действия ЦБ в данном случае призваны стабилизировать курс и ослабить спрос на валюты. Он также обратил внимание, что цены на нефть, которые всегда спасали рубль, находятся на высоком уровне — под $90 за баррель, но даже это не помогает рублю.