Курсы доллара и евро опустились на два и три рубля на бирже соответственно

В ходе торгов сегодня, 27 января, курс доллара и евро потерял по два и три рубля соответственно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Днем ранее курс доллара поднимался до 80 рублей, а курс евро превышал 90.
Курс доллара в четверг
Курс рубля растёт на фоне того, как российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».
В последние дни Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках.
Как пояснил доктор экономических наук Игорь Николаев, действия ЦБ в данном случае призваны стабилизировать курс и ослабить спрос на валюты. Он также обратил внимание, что цены на нефть, которые всегда спасали рубль, находятся на высоком уровне — под $90 за баррель, но даже это не помогает рублю.