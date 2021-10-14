Дилеры пообещали дефицит автомобилей на российском рынке

Дилеры ожидают падения продаж автомобилей в текущем году. Кроме того, они предсказывают дефицит машин вплоть до середины 2022 года и рост стоимости авто практически всех брендов. В беседе с ТАСС представители дилерских центров объяснили, что заводы в Европе и Азии продолжают простаивать и это не внушает оптимизма.

Информация об остановке заводов Европы и Азии не внушает оптимизма, что дефицит нейтрализуется до конца года, — уже в прогнозах первый квартал 2022 года. К сожалению, при этом сохраняется тенденция к повышению цен практически у всех брендов, — отметили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Там уточнили, что за девять месяцев 2021 года в России было продано 1,26 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV). То есть продажи упали больше чем на 15%.

Повышение цены дилеры объясняют общей сложной обстановкой в экономике. А причинами дефицита называют нехватку полупроводников и запчастей.

Ранее сообщалось, что усиление контроля за ввозом пищевой продукции из Китая со стороны Роспотребнадзора грозит перебоями с производством сока. У компаний уже возникли проблемы с ввозом яблочного концентрата и замороженных фруктов, которые требуют особых условий хранения и портятся при задержках. В Роспотребнадзоре уверяют, что уже облегчили контроль.