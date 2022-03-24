Что пить будете: что заменит шотландский виски и французское вино в России

По оценкам экспертов, в 2022 году импорт алкоголя может сократиться на 20–30%, а зарубежная продукция подорожает на 35–40%. С полок российских магазинов могут исчезнуть отдельные марки французских, итальянских и испанских вин, а также шотландский и американский виски. Но ненадолго. Специалисты напоминают, что поставки из Европы никто не запрещал, возникли временные перебои из-за нестабильности курсов валют и логистических проблем. Компании ищут новые маршруты поставок и обязательно их найдут. Как быстро восстановится алкогольный рынок и какие потери его ждут — в материале NEWS.ru.

«Всё будет, просто дороже»

Кризис, возникший в связи с началом военной операции на Украине, скажется на российском алкогольном рынке. Объёмы импорта снизятся, а продукция подорожает. Причём из магазинов могут резко исчезнуть некоторые вина, так как главными их поставщиками являются Франция, Италия и Испания.

В целом, по подсчётам Wine Retail, розничные сети импортируют около 50% обычного и 35% игристого вина. Вино — наше единственное слабое место, говорит директор центра Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Импорт водки, по словам эксперта, составляет всего 2%, пива — 5%, коньяка — 35%. Правда, в производстве российского продукта применяют импортные коньячные дистилляты, но тут Россию, «если что», могут выручить соседи, в частности Армения. Хотя и Франция — один из основных поставщиков коньячного спирта в РФ — никаких запретов относительно его ввоза в Россию не вводила.

Сергей Булкин/NEWS.ru

США в рамках санкций против РФ действительно ввели запрет на поставки алкоголя в страну. Однако Евросоюз ограничил только «роскошь», замечает эксперт.

ЕС запретил поставки в страну спиртного дороже €​300 за единицу товара. В России в рознице такой алкоголь продается по 50–70 тысяч рублей. Много ли такого вина у нас? Может быть, 100 бутылок на всю страну, — говорит эксперт.

Дробиз напоминает о последствиях кризиса 2014 года, когда из-за девальвации рубля зарубежная продукцию подорожала на 20%, а импорт сократился на 30%. Спустя время объёмы поставок начали восстанавливаться: через полтора года с начала кризиса — «женского алкоголя» (игристое вино, вермуты), через два года — «мужского» (крепкого алкоголя), правда, уже по новым ценам, к которым успели привыкнуть и бизнес, и население.

Сложности могут возникнуть в случае введения западом новых санкций, но даже тогда вино потечёт в Россию пусть не полноводной рекой, но бурным ручьём — через транзитные страны, например Казахстан. Рынок обязательно адаптируется к новым реалиям, просто перейдя на непрямые поставки, полагает собеседник NEWS.ru.

Алкогольные напитки будут поставляться из тех же стран, что и раньше. Неужели вы думаете, что у нас теперь не будет «джэк дэниэлсов»? Всё будет, просто дороже, — говорит Дробиз.

По его словам, алкоголь делают во всём мире. Тот же виски производят 25 стран. К примеру, существуют популярные сорта индийского виски. Ещё не было случая, чтобы кто-то при желании выпить остался трезвым, не увидев в магазине любимого напитка. Человек моментально переключается на тот алкоголь, который в данный конкретный момент есть в продаже, замечает Дробиз.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозу эксперта, в 2022 году импорт в России снизится на треть. Однако объёмы поставок начнут восстанавливаться, когда к привычному образу жизни станет возвращаться российский средний класс — главный потребитель импортного алкоголя. Произойдёт это в середине 2023 года. Что касается «цены вопроса», то импортный алкоголь подорожает в пределах 35–40%, по крайней мере в текущем году. Цены вырастут, зато дефицита можно не ждать, потому что алкоголь остаётся самым остросоциальным пищевым продуктом, признаёт Дробиз.

О вкусах не спорят

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ожидает сокращения импорта алкоголя на 20%. Всё будет зависеть от курса рубля к евро и доллару.

Политические риски никто не отменял, однако в данном случае речь идёт о чистой коммерции, ведь импортёрам нужно каким-то образом рассчитываться с европейскими поставщиками, — поясняет эксперт.

Старые контракты будут исполнены, а вот от новых частично откажутся. При этом для европейских компаний российский рынок остаётся очень важным, а заявления отдельных компаний об уходе из России стоит рассматривать, скорее, как некую пиар-акцию или маркетинговый ход. Вряд ли наш рынок кто-то всерьёз захочет покидать насовсем, считает Шапкин.

Вопрос в том, насколько потребитель адекватно отреагирует на повышение цен. Например, переход российских коньяков (при производстве которых используются импортные коньячные спирты) из одной ценовой ниши в другую может привести к резкому падению спроса и, как следствие, снижению маржинальности бизнеса. С винами ситуация попроще.

Россиянам по большому счёту неважно, какой марки вино: в лучшем случае можно отличить Францию, Испанию или Грузию. В остальном наименования торговых марок принципиального значения для нашего потребителя не имеют, — поясняет собеседник NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это значит, что и проблем с выбором у населения быть не должно. Специалисты ждут роста доли на рынке вин из Чили, Аргентины, ЮАР, а также Армении, Азербайджана, Казахстана и Грузии.

А вот рост доли российской продукции на рынке ограничен объёмом сырьевой базы отечественных предприятий. По словам Дробиза, чтобы нарастить производство, нужно увеличивать площади виноградников, а на это требуется немало времени. Всё, что можно сделать из российского винограда, уже в продаже, замечал совладелец компании «Донвинпром», президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Год назад глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев признался, что для того чтобы удовлетворить внутренние потребности за счёт отечественного вина, России потребуется 10–12 лет. Ежегодно мы в состоянии наращивать производство максимум на 10%, говорит Дробиз. Так что пока обеспечить себя вином у России не получится.