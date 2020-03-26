Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10–20%. Цены будут повышаться постепенно, поскольку розница и дистрибьюторы попытаются сгладить ситуацию и не потерять темпы продаж.
Об этом
Эксперты отмечают, что по итогам 2020 года ожидается падение продаж смартфонов как минимум на 10%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что розничные ретейлеры уже начали повышать цены на смартфоны. По данным «Яндекс.Маркета», последняя модель iPhone Pro на 64 гигабайта стоит в среднем 86,7 тысячи рублей. В феврале этот же телефон в среднем оценивали в 85,5 тысячи рублей. На официальном сайте Apple сейчас его продают за 90 тысяч рублей, в магазинах крупных ретейлеров — от 89,99 тысячи рублей до 93,99 тысячи рублей.
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