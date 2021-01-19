Цены на ноутбуки в России могут вырасти на 8%

https://static.news.ru/photo/3897db50-5ab7-11eb-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev / globallookpress

Ближайшие шесть месяцев в России цены на ноутбуки будут расти, кроме того, ожидается их дефицит на рынке. Причиной этого стала девальвация рубля, а также пандемия, следствием которой стал повышенный спрос на технику и нехватка компонентов из-за сокращения производства.

В прошлом году спрос на ноутбуки вырос на 33–50%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. С учётом темпов вакцинации от COVID-19 в мире и в стране такая же тенденция будет актуальна и для первого полугодия 2021 года.

Заводы, которые производят комплектующие для ноутбуков, не заработают в полную силу, вероятно, до конца пандемии. Только когда на складах магазинов появится достаточный объём товара, цены снова поползут вниз, уверяют эксперты.

За 2020 год в России было реализовано 3,1–3,4 миллиона новых ноутбуков. В целом россияне потратили на них 140–156 миллионов рублей. В штучном выражении спрос вырос на 30%, а в денежном — на 55% из-за курса рубля.

В будущем сезоне в России ожидается перепроизводство сельхозпродукции, что приведёт к заметному снижению цен на продукты, в частности картофель, сахар, подсолнечное масло и муку, заявил ранее NEWS.ru гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.