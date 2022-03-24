Цена на газ в Европе превысила $1400 за тысячу кубометров

В ходе торгов на бирже 24 марта зафиксирован рост цены на газ в Европе. Она превысила отметку в $1 400 за 1 тыс куб м, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Возрастание цены происходит на фоне заявления российского лидера Владимира Путина о том, что недружественные страны будут производить оплату в рублях за поставки углеводородов.

Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до отметки в $1 430,5 за 1 тыс куб. м, или €125,995 за МВт ч (согласно текущего обменного курса евро к доллару).

Стоимость газа с начала торгов в целом демонстрирует рост на 7,7%.

Президент России Владимир Путин направил 23 марта поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.

Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, поставки газа в Европу осуществляются в соответствии с контрактами, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что тем не менее цены на газ в Европе продолжают расти и могут достичь уровня $4000 за тысячу кубометров, после чего вырастут ещё больше.