Цены на газ в Европе после значительного роста упали на тысячу долларов

После рекордного роста цены на газ на Лондонской бирже, когда стоимость топлива за тысячу кубометров достигла почти $3900, последовало не менее резкое падение котировок. Цена на апрельские фьючерсы обвалилась за час на $1000, говорят данные биржи ICE.

С момента начала торгов апрельские фьючерсы по индексу наиболее ликвидного хаба TTF продавались за $2366,8 за тысячу кубометров, после чего с каждой минутой цена росла значительными темпами, пробив планку исторических максимумов в $2700, $3200, $3700 и $3900 за тысячу кубометров.

Однако вскоре последовало резкое падение, до уровня в $2900 за тысячу кубов.

При этом общие тенденции к росту цены на топливо сохраняются. Также растёт стоимость нефти марки Brent, её уровень превысил отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель.

Дорожают и другие ресурсы, поставляемые в том числе и из России. Так стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов обновила исторический максимум, поднявшись до 4 тыс. долларов за тонну.

Также выросла и стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex (часть Группы Чикагской товарной биржи), где был поставлен новый рекорд — $3,4 тыс. за тройскую унцию. На данный момент (13:00 мск) её стоимость составляет $3323,5. Подорожание объясняется опасениями, связанными с потенциальным прекращением экспорта металла из России.

В связи с ростом цен на энергоносители ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал жителей страны постараться снизить расходы энергии. По словам главы ведомства, рост стоимости горючего в итоге может привести к росту цен на продовольствие.