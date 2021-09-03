Цены на газ в Европе этой зимой не упадут

Экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле перед уходом со своего поста заявил в интервью ТАСС, что цены на газ в Европе этой зимой будут высокими. Дело в том, что уровень заполнения подземных хранилищ крайне низок, поэтому даже ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может не спасти ситуацию.

Одно совершенно ясно: если бы «Северный поток — 2» уже эксплуатировался, в нашем распоряжении было бы ощутимо больше газа, — сказал он.

По словам Зеле, причина произошедшего — политическая. Если бы не торможение санкциями, у Европы уже была возможность компенсировать те меньшие объёмы газа, которые поступили из Уренгоя из-за повреждённой конденсатной установки.

Экс-глава нефтяной компании считает, что российский газопровод даёт ЕС безопасные поставки топлива. В распоряжении Европы окажется больше российского газа.

Он сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится уже в ближайшие дни, а также выразил надежду, что скоро транзит газа будет запущен. При этом Зеле отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не исключает продолжения транзита по территории Украины.