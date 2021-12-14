Арендное жильё в России за год подорожало на треть

Арендное жильё в России за год подорожало на 31%, сообщил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, передает газета «Известия». В среднем по стране ставки выросли на 23 тысячи рублей в месяц. Аналитики прогнозируют дальнейший рост.

По словам Хахулина, спрос на арендное жильё вырос на 24%. По данным «Циан.Аналитики», в среднем в крупных городах ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир за год выросла на 21% и достигла 20,4 тысячи рублей, двухкомнатных — на 23%, и составила 30,3 тысячи, трёхкомнатных — на 20%, до 45,8 тысячи.

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на 10–15%. Это связано с новым законопроектом, который готовит Минстрой. Он подразумевает запуск цифровой платформы учёта договоров найма, которая упростит уплату налогов для собственников. Арендодатели, которые продолжат уклоняться от налогов, будут подвергаться штрафам — от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей для физлиц и от пяти тысяч до 10 тысяч рублей — для юрлиц.

Налоги, полученные по доходам от сдачи в аренду, закладываются в ставки, поэтому нововведения приведут к их дальнейшему росту на те же суммы, что и налог, — сказала эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Кроме того, причинами роста стоимости аренды эксперты назвали снижение доступности ипотечного жилья, высокие темпы инфляции и повышение тарифов ЖКХ, а также переход на систему расчёта налога на недвижимость по кадастровой стоимости жилья.

Ранее стало известно, что законопроект, который готовит Минстрой, позволит определять рамку рыночной стоимости сдаваемых квартир и домов. Эта цена будет рекомендоваться к принятию обеим сторонам сделки. Инициатива в данный момент находится на этапе разработки, документ проходит согласование. Идёт сбор предложений и комментариев от заинтересованных сторон и органов власти. Известно, что создаваемая информационная система не будет влиять на рыночные ставки аренды.