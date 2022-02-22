Ценный урок: российский фондовый рынок уходит на дно

«Чёрный вторник» для российского рынка акций, случившийся в январе, оказался лишь первой мощной волной распродаж. Всего спустя месяц инвесторам пришлось пережить новые непередаваемые эмоции. В понедельник, 21 февраля, российские акции рухнули на 15–20%, а индекс МосБиржи показал рекордный обвал с 2008 года. Падать отечественный рынок может вплоть до конца марта, прогнозируют аналитики. Все они едины во мнении, что это ещё не конец — дно не пройдено. Как минимум два события в ближайшее время способны толкнуть котировки акций вниз от текущих уровней.

Чёрные дни рынка акций

Российский фондовый рынок накрыла уже вторая в этом году мощнейшая волна распродаж. По итогам основной торговой сессии понедельника индекс МосБиржи обвалился на 10,5%, до 3036,88 пункта, а индекс РТС — на 13,2%.

Ни одна акция на всей Московской Бирже не закрылась в плюсе. «Чёрный понедельник» настал для бумаг Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», «Роснефти», девелопера ПИК, Qiwi, VEON, которые подешевели на 20%. Ещё 27 акций потеряли более 15% стоимости. Под «каток» попали даже те бумаги, которые в текущей ситуации должны быть устойчивей рынка. Это, в частности, касается ЛУКОЙЛа (-10%) или привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (-10,7%), отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По масштабу подобный обвал можно сравнить с худшими периодами 2008 года, говорит он. Но если тогда паника была обусловлена общемировыми тенденциями, то нынешнее падение российского рынка явно выделяется среди всех ключевых мировых фондовых площадок.

На фоне мощных распродаж обороты торгов подскочили до рекордных значений за всю историю — 661,6 млрд рублей. Это чуть ли не вдвое превышает предыдущий рекорд, который был установлен 18 января — в «чёрный вторник» (353 млрд рублей). При этом 57% от всех объёмов торгов пришлись на акции «Сбербанка» и «Газпрома» — самые популярные бумаги у частных инвесторов.

Утро следующего дня не принесло облегчения, и фондовый рынок продолжил падать во вторник на новостях о признании независимости ДНР и ЛНР. На пике снижения индекс МосБиржи опускался ниже 2760 пунктов, индекс РТС — 1114,76 пункта (-7,7%); «голубые фишки» теряли в цене до 14,8%. Падение остановилось после заявления Центробанка о подготовке мер по стабилизации финансового рынка в случае введения санкций.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Есть куда падать

По мнению частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Фёдора Сидорова, как минимум два события в ближайшее время способны привести к новому обвалу российского рынка. Это введение санкций со стороны США и ЕС, а также решение ФРС по ставке в марте.

Санкции — вопрос неизбежный, как и повышение ставки ФРС. Падать отечественный рынок может продолжать вплоть до конца марта, с временными слабыми отскоками в зависимости от новостного геополитического фона, — полагает эксперт.

Намного труднее прогнозировать последствия возможного обострения военного противостояния РФ и Украины или формирований НАТО. Какое будет дно будет у российского фондового рынка в этом случае — представить сложно.

Глубину коррекции действительно предсказать нельзя, соглашается руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко. Много вопросов остаются открытыми: реакция Запада на события (ждём конкретного перечня санкций), дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения на востоке Украины, в каких границах будет принят суверенитет ЛНР и ДНР — всё это оставляет пространство как для оптимизма, так и наоборот, рассуждает аналитик.

Для того чтобы понять, что падение действительно завершилось и пора откупать просадки, нужно точно знать, что крупные игроки вернулись в рынок, рассказывает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, понять это можно только по биржевым стаканам (сводная таблица, которая показывает ликвидность конкретного финансового инструмента на данный момент), однако пока такой тенденции не наблюдается.

Ведутся попытки немного откупить падение, но представляется, что новые рубежи снижения ещё впереди. Сколько продлится такой медвежий тренд, сказать сложно, но пока что технически определёнными границами снижения можно назвать 2000–2100 пунктов по МосБирже и 800 — по РТС, то есть ниже текущих значений примерно на 30%, — полагает Переславский.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На гребне волны

В текущей ситуации однозначно выиграли инвесторы, которые продали российские бумаги прямо перед падением рынка (на прошлой неделе), а также те, кто вложился в нефтяные фьючерсы или золото, говорит Сидоров. Тому, кто этого сделать не успел и теперь наблюдает за обесцениванием своих активов, эксперт советует дождаться «хотя бы относительного восстановления цен и тогда избавиться от бумаг (если есть желание, уйти в кеш)». Либо воспользоваться ситуацией и прикупить нужные акции, пока они дёшевы. Однако сейчас никто точно не скажет, когда рынок пойдёт в рост — слишком нестабильна ситуация, которая меняется буквально каждый час, признаёт аналитик.

Дальнейшие действия тех, кто не подготовился к новому падению (и купил совсем недавно просевшие акции Сбербанка, «Газпрома» и других) зависят от горизонта инвестирования, добавляет Цыбенко.

Если инвестиции были долгосрочными, стоит остаться в позициях и наблюдать за ситуацией. Если позиция спекулятивная, от неё необходимо было избавляться, конечно, ещё вчера, — признаёт эксперт.

Переславский обращает внимание, что крупные игроки ещё в октябре начали фиксировать прибыль от аномально выросшего российского рынка, тем самым спровоцировав первую волну падения. Именно им был максимально выгоден огромный наплыв новых (частных) клиентов — количество открытых счетов перевалило за 28 миллионов, а приток средств только в январе составил порядка 100 млрд рублей. Плохо то, что новички и те, кто действовал по «указке» менеджера из брокерской компании, не понимали, что российский рынок почти полностью завязан на геополитике, а не на реальных экономических показателях, поэтому январские апдейты по прогнозируемой стоимости некоторых акций и их пересмотр в сторону роста сейчас выглядит смешно, говорит эксперт.

Для новичков это будет очень ценным уроком. Какую-то часть вложений в «голубые» фишки люди смогут отбить дивидендами — они за 2021 год будут рекордными, — замечает Переславский.

Российские акции, особенно учитывая текущие цены на нефть, газ, другие ресурсы, фундаментально дёшевы, максимально за семь лет, особенно учитывая рекордные дивидендные доходности, напоминает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Однако чтобы получить плоды этого роста, нужно иметь долгосрочный инвестгоризонт как минимум год, замечает он.

На долгосрочном графике рынка падения 2008, 2014, 2020 годы кажутся лишь небольшой волатильностью на растущем рынке, — говорит эксперт.

Тем, кто ещё рассматривает покупку подешевевших акций, эксперты советуют точно анализировать информацию или работать с людьми, которые лучше понимают и рынок, и политические веяния, и экономику санкций. Теоретически покупки на сильной просадке, которая, вероятнее всего, ещё впереди, могут «отбить» приличную часть потерь, полагает Переславский. На практике всё может быть иначе. В любом случае важно диверсифицировать портфель и избегать чрезмерного риска (использования заёмных средств брокера), резюмирует Скрябин.