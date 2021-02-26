Цена нефти марки Brent начала снижаться

https://static.news.ru/photo/e56d8292-7828-11eb-b4a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне начала снижение после небольшого роста.

По данным торговой площадки, в 14:19 мск нефть Brent росла до $66,34 за баррель, увеличиваясь на 0,35%. В 14:26 мск стоимость фьючерса перешла к снижению на 1,23% — до $65,3 за баррель.

Аналитики Bank of America ранее обновили свой прогноз, согласно которому в ближайшие несколько лет нефть Brent может вырасти до $100 за баррель. Экономисты полагают, что уже в II квартале 2021 года она на некоторое время может «пощупать» отметку в $70. Прогноз по ценам на эту марку повысили и в Goldman Sachs. В краткосрочном периоде он даже более оптимистичен — $75 долларов за баррель к III кварталу 2021 года.

Экономическое видение Bank of America ощутимо отличается от консенсус-прогноза опрошенных агентством Bloomberg аналитиков. Те полагают, что и через три-четыре года баррель Brent останется на уровне $65 или опустится ниже.

23 и 24 февраля нефть марки Brent неуклонно росла в цене, впервые с января достигнув отметки в $67 за баррель. Такой показатель отмечался на бирже ICE в 18:39 мск 24 февраля. Также дорожала марка WTI, писал NEWS.ru.