Цена на газ в Европе установила новый рекорд

На сегодняшних торгах фьючерсная цена на газ в моменте достигала отметки в $1061 за тысячу кубометров. Ее предыдущий рекорд был установлен накануне, сообщает РБК.

Фьючерсная цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум. Это следует из данных лондонской биржи ICE. В пике она составила $1061, а к концу дня снизилась до $1054 (19:40 мск) за тысячу кубометров. Открылись торги ценой в $955.

Таким образом, за день цена увеличилась почти на 12%. В этом она тоже побила рекорд вчерашнего дня. Тогда ее рост составил 11%. Вчера стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $1040.

При этом, ещё в начале августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка $515 за тысячу кубометров.

По данным издания, цена растет из-за аукционов по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на август и сентябрь. На текущий месяц на аукцион были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно поставок российского газа. По его словам, страна сама выбирает тот путь получения газа, который обеспечивает ей максимальную безопасность. Никто не может давать ей советы в этом вопросе. Так он прокомментировал реакцию Украины на контракт Будапешта с «Газпромом». Его слова приводит РИА Новости.