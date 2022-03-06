Цена на газ в Европе перешагнула отметку в $2900 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе стремительно выросли в цене, превысив $2900 за тысячу кубометров и обновив исторический максимум. Такие данные опубликованы в ходе торгов на межконтинентальной лондонской бирже ICE Futures.

Фьючерсы на газ стремительно дорожают . На европейском рынке сегодня был обновлён исторический максимум — за тысячу кубометров энергоресурса с момента начала торгов давали $2500, но после нескольких часов работы биржи цена выросла до $2900 за тысячу кубометров.

Газовый рынок Европы лихорадит уже много месяцев. В начале прошлого года цены на голубое топливо находились на уровне $250–300 за тысячу кубов. В августе они выросли до $600, а октябрь стал переломным — в этом месяце цена фьючерса перевалила за тысячу долларов.

Ранее стало известно, что 7 марта цена барреля нефти марки Brent превысила отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель. По данным на 02:28 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent достигала $129,06, превышая предыдущий показатель на 9,35%. В то же время апрельские фьючерсы нефти марки WTI подорожали на 9,68% и составили $126,12 за баррель.

Такая сильная волатильность на рынках энергоресурсов отмечается после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацицификации и демилитаризации» Украины.