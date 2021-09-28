Цена на газ в Европе немного снизилась после резкого скачка

На открывшихся торгах фьючерсные цены на газ не превышают $1000 за тысячу кубометров. Накануне за один день цена выросла более чем на 10%, достигнув рекордных $1040, сообщает РИА Новости.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составила $955. После этого она начала расти, достигнув $988 (09:40 мск).

Вчера на открытии торгов в Европе впервые в истории она преодолела отметку в $1000 за тысячу кубометров. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $1040. Рост составил 11%. К концу дня она снизилась. Торги во вторник закрылись на уровне $940, при расчётной цене в $960.

Отметим, что ещё в начале августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка $515 за тысячу кубометров.

Как ранее заявила вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева, власти Санкт-Петербурга получат дополнительные возможности для развития города при условии установления высоких цен на газ в Европе, поскольку бюджет Северной столицы уже в нынешнем году начнёт получать налоговые поступления от компании «Газпром».