Цена на газ в ЕС установила новый рекорд в $3200 за тысячу кубов

Фьючерсы на газ в Европе продолжают стремительно расти, спустя час с момента открытия торгов исторический максимум обновлён несколько раз. По последним данным, уже преодолена отметка в $3200 за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, апрельские фьючерсы по индексу наиболее ликвидного хаба TTF уже на открытии торгов продавались за $2366,8 за тысячу кубометров, а спустя несколько минут цена превысила $2500, после чего вышла за границу в $2700.

Но и эта стоимость продержалась недолго - сейчас цена газа составляет $3200 за тысячу кубов.

Ранее стало известно, что 7 марта цена барреля нефти марки Brent превысила отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель. По данным на 02:28 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent достигала $129,06, превышая предыдущий показатель на 9,35%. В то же время апрельские фьючерсы нефти марки WTI подорожали на 9,68% и составили $126,12 за баррель.

Волатильность на рынках энергоресурсов отмечается после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацицификации и демилитаризации» Украины.