Цена на газ в ЕС перешагнула отметку в $1000 за тысячу кубометров

В Европе стоимость газа в в ходе прошедших торгов превысила $1000 за 1000 куб м впервые с 14 февраля, такие данные опубликовала биржа ICE. Мартовский фьючерс на нидерландском хабе TTF на открытии торгов 23 февраля продавался за 81 евро за МВт/ч, или около $966 за 1000 куб м.

К 11:05 мск цена выросла до 84,5 евро за МВт/ч, или примерно $1007,4 за 1000 куб м. По состоянию на 13:25 стоимость фьючерса чуть снизилась и достигла значения в 83,8 евро за МВт/ч, или $999 за 1000 куб м. По сравнению со стоимостью перед закрытием в предыдущий день газ в Европе подорожал примерно на 5%.

Темпы роста цен на топливо заметно ускорились в связи с ситуацией с признанием независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Этот шаг осудили в Евросоюзе, США, на Украине, в ответ были приняты санкции и другие ограничительные меры в отношении России.

Они коснулись также газопровода «Северный поток — 2». Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации оператора проекта Nord Stream 2 AG и даже пригрозил полностью его остановить. Также президент США Джо Байден заявил, что «Северный поток — 2» является одной из целей американских санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия сожалеет, что Германия заявила об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что проект не имеет никакого отношения к политике.