Цена биткоина превысила $48 тысяч

Цена биткоина снова обновила трёхмесячный максимум, поднявшись выше отметки $48 100 накануне вечером. Криптовалюта росла в цене шесть дней подряд, и в результате превысила курс, с которого начала 2022 год, передаёт CoinDesk.

Крупнейшая по объёму своей рыночной капитализации криптовалюта достигла своего трёхмесячного максимума. Как сообщает ресурс, на пике в ночь на 29 марта стоимость её достигала более $48 100.

Биткоин растёт в цене с 20 марта, последний подъём длится семь дней подряд. При этом более чем на 4% в ночь на понедельник, 28 марта, рост криптовалюты произошёл менее чем за два часа. При этом тогда он не достиг своей начальной точки в 2022 году в размере $47 740.

Курс криптовалюты обвалился 24 февраля, с момента начала специальной военной операции сил РФ на Украине. Тогда он составил $34 300.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что майнинг криптовалюты следует законодательно закрепить в России как вид деятельности. По его мнению, этот шаг позволил бы собирать с отрасли налоги. За легализацию майнинга криптовалют ранее выступил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, этому виду деятельности следует присвоить специальный код. Глава Минфина указал, что данная мера позволит защитить людей, которые не являются профессиональными участниками финансового рынка.