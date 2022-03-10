British American Tobacco заявила об уходе с российского рынка

Британская компания-производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) заявила о прекращении торговой деятельности на территории России. Ей принадлежат следующие бренды сигарет: Dunhill, Lucky Strike и Rothmans.

Мы пришли к выводу, что в текущих условиях владение бизнесом в России для BAT нецелесообразно. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Мы не только продолжим выплачивать заработную плату нашим 2500 сотрудникам, находящимся на территории РФ, но также сделаем всё возможное, чтобы у них была работа в будущем, — говорится в официальном заявлении компании.

Ранее Imperial Brands приняла решение приостановить деятельность в России. Отмечается, что Imperail Brands стала первой международной табачной компанией, которая остановила свою работу в РФ. Она выпускала такие марки сигарет, как «Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.

Кроме того, нидерландский концерн Heineken приостановил экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ. В концерне подчеркнули, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжают работу в штатном режиме, благодаря высокому уровню локализации производства.