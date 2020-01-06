Рынок энергоносителей благополучно пережил 2019-й, хотя средние цены сложились на более низком уровне, чем в предыдущем году. Активное наращивание добычи сланцевой нефти в США и Бразилии отложило процесс естественной балансировки спроса и предложения, заставив страны-участницы ОПЕК+, подписавшие соглашение об ограничении нефтедобычи на уровне 1,2 млн барреля в сутки, в июле продлить его действие до конца I квартала 2020 года.

Давление на котировки оказывала также менее позитивная динамика спроса, который в 2019 году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), вырос лишь на 1 млн баррелей в сутки. Это, к сожалению, худшая динамика за последнее десятилетие. В высокой степени это было обусловлено глобальным ослаблением деловой активности в промышленности, которая чутко отреагировала на развязанную Вашингтоном торговую войну с Пекином. Влияние данного фактора и нервозность рынка в отношении дальнейших действий ОПЕК+ способствовали снижению цен на нефть с максимумов в $76 по сорту Brent, достигнутых в апреле, до $56 в августе (стартовой отметкой стал уровень в $53,9 за баррель), напомнил NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В дальнейшем в сентябре хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, прослеживались возможные риски военного столкновения США и Ирана, что вызвало скачок цен выше $70 за баррель. Он оказался кратковременным после того, как выяснилось, что нанесённый ущерб не повлиял на способность Эр-Рияда выполнять свои обязательства перед покупателями и что на Ближнем Востоке новый конфликт не вспыхнет. Однако Саудовская Аравия была вынуждена временно снизить как добычу, так и экспорт углеводородов, компенсировав во многом потом выпадающий объём внутренними запасами.

В дальнейшем удержать цены от нового сползания удалось за счёт добровольных дополнительных ограничений Саудовской Аравии в нефтедобыче, которые были необходимы для успешного размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, установившей рекорд в ходе крайне удачного IPO. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

К концу года ценам вновь удалось приблизиться к $70 за баррель на фоне ожиданий заключения «перемирия» между США и Китаем, что вместе с урегулированием неопределённости по Brexit сократило риски менее выраженного роста потребления энергоносителей в 2020-м году. Укрепить позитивный настрой получилось благодаря ОПЕК+. Картелю в декабре, несмотря на имевшиеся противоречия, всё же удалось договориться о новых сокращениях до 2,1 млн баррелей до конца I квартала 2020 года (ранее — 1,2 млн баррелей в сутки).

Перспективы 2020 года, по мнению Когана, будут во многом определяться ходом избирательной кампании в США, которая станет влиять и на склонность мировых инвесторов к риску, и на стремление президента Дональда Трампа поддерживать «перемирие» с КНР. Знаковым станет решение ОПЕК+ в отношении квот на ограничение добычи чёрного золота в 2020 году, которое будет базироваться на свежих оценках динамики сланцевой нефтедобычи.

Наметившийся же закат сланца может сделать некорректным мнение МЭА о том, что даже после последних ограничений ОПЕК+ на рынке будет наблюдаться переизбыток поставок. В этом случае государствам-участникам картеля станет легче прийти к консенсусу, а ценам на нефть — не уйти ниже $60 за бочку — психологической отметки для стран-производителей чёрного золота на Ближнем Востоке.

Верхнюю планку задаст динамика мировой экономики, которая, по крайней мере в I квартале, будет настраивать на позитивный лад после действий по активному стимулированию ведущими центробанками. Впрочем, неопределённость в отношениях США и Китая, вероятно, сохранится, что может на некотором этапе вновь ослабить оптимизм в деловых кругах и вызвать давление на нефтяном рынке.

Что будет с бензином?

С 2011 года в России действует программа по модернизации заводов: согласно данным Минфина, на подобные цели выделят порядка 300 млрд рублей. Благодаря этим мерам производство светлых нефтепродуктов ежегодно растёт и должно составить около 80% от всего выпуска. При этом спрос на бензин практически не увеличивается из-за слабой экономики и стагнации реальных доходов. Например, по оценкам ЛУКОЙЛа, с 2014 года он держится на уровне 36 млн тонн в год.

Таким образом, рассказал NEWS.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, в долгосрочной перспективе должен образоваться серьёзный излишек топлива на рынке, который приведёт к значительному падению цен. И стоимость снижается уже сейчас. В конце ноября котировки на Санкт-Петербургской бирже рухнули сразу на 9% после того, как на нескольких НПЗ закончился ремонт и они вновь заработали на полную мощность.

Тем не менее, рядовые потребители вряд ли заметили какие-либо изменения, так как АЗС и так работали практически в убыток, сдерживая рост стоимости топлива после недавних договорённостей с правительством.

2019 год был крайне спокойным для топливного рынка и, складывается впечатление, что серьёзного роста цен удастся избежать и в 2020 году, а вероятность повторения кризиса 2018-го становится всё меньше. Ожидаем, что цены будут расти в пределах инфляции — около 3% за год. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Поэтому сложно назвать какие-либо судьбоносные события именно 2019 года, так как большинство важных решений для поддержки рынка — соглашение правительства с нефтяниками или запуск демпфирующего механизма — были приняты ещё в конце 2018-го.