Синхронное падение мировых фондовых рынков на фоне продолжающегося распространения коронавируса может быть не последним, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Накануне первые торги этой недели завершились заметным снижением практически всех основных индексов США, Европы и Азии, причём для американского S&P 500 оно оказалось самым стремительным за последние два года. И хотя во вторник на некоторых биржах ситуация стала улучшаться, эксперты не исключают дальнейшего движения вниз, в случае появления нового негатива об эпидемии и её влиянии на мировую экономику.

Лидерами распродажи в начале недели стали американские и европейские фондовые рынки. В Нью-Йорке S&P 500 снизился на 3,35% до отметки 3225,9 пунктов. Это стало самым большим однодневным падением за два последних года. Всего за несколько торговых сессий S&P 500 растерял весь свой рост с начала текущего года. Схожие потери понесли два других ключевых индикатора рынка США — Dow Jones снизился на 3,56%, Nasdaq Composite — на 3,71%.

На европейских торговых площадках немецкий DAX стартовал на этой неделе падением на 4,01%, французский CAC 40 — на 3,94%, британский FTSE 100 — на 3,34%. Самое значительное движение вниз в зоне ЕС показал итальянский FTSE MIB — минус 5,43%. Во вторник, 25 февраля, снижение в Европе продолжилось, хотя и в меньших масштабах — в середине дня биржевые индикаторы теряли в пределах 1%.

На фоне США и Европы не так сильно выглядели потери азиатских рынков. Во вторник главный индекс Китая Shanghai Composite снизился на 0,6% вдобавок к 2% предыдущего дня. Южно-корейский KOSPI поднялся на 1,18%, частично отыграв падение на 3,9% накануне. Японский Nikkei во вторник опустился сильнее всех — на 3,34%.

Эксперты отмечают, что основной причиной падения биржевых индикаторов по всему миру стали негативные новости о вспышках эпидемии коронавируса в других странах, помимо Китая.

Рынки снижались на сообщениях о распространении вируса далеко за пределы КНР. Южная Корея, Иран и Италия на выходных сообщили о резком росте числа заболевших и новых жертвах. Это вызвало страхи перед пандемией, которая может привести к еще более серьёзным экономическим последствиям. В результате вчерашний спад вернул рынки в область минимумов февраля. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

По мнению эксперта, высоки шансы того, что это не последняя неприятная новость об эпидемии, поэтому не исключены новые резкие провалы рынков.

Пессимизма добавило также заявление Всемирной организации здравоохранения, что при неблагоприятном развитии событий вспышка вируса может превратиться в пандемию, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её мнению, хотя логичным следующим шагом рынков стала бы коррекция вверх после обвала, нельзя исключить возможность продолжения снижения индексов до тех пор, пока не будет объявлено о появлении препаратов для лечения заболевших, либо пока число заразившихся не начнёт существенно уменьшаться.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев полагает, что эпидемия коронавируса в данном случае стала поводом для ожидаемого отступления индексов после периода роста.

В последнее время мировые рынки выглядели достаточно перекупленными и напрашивалась локальная коррекция, для который требовался весомый предлог. Им и стала ситуация с коронавирусом. Если на прошлой неделе специалисты говорили, что эпидемия пошла на спад и в ближайшее время можно будет закрыть этот вопрос, то за последние несколько дней произошла вспышка в Италии и в Южной Корее. Последняя — один из крупнейших в Азии производителей продукции, а Европа совершено неожиданно оказалась в числе пострадавших. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

По последним данным, в Италии от коронавируса уже погибло семь жителей страны, а число заражённых превысило 200 человек. Это самое большое число поражённых за пределами Азии. В Южной Корее лишь за один день было выявлено 230 новых случаев заражения, а общая цифра достигла 830.

Без коронавируса рынки в любом случае демонстрировали бы замедление, так как с мировой экономикой давно не все в порядке, но эпидемия привела к тому, что вместо долгого процесса произошёл обвал, отмечет руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Рынки реагируют на перспективы того, что мировая экономика в результате разрушения технологических цепочек между регионами и странами скатится в рецессию — и контролировать этот процесс ни центральные банки, ни правительства стран не в состоянии. В дальнейшем возможен отскок на биржах из—за появления позитивной информации о снижении числа заболевших в разных странах, но пока на это вряд ли стоит рассчитывать. Так что ситуация, скорее всего, будет усугубляться. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По его словам, дальнейшему ухудшению настроения инвесторов будет способствовать статистика из Китая по итогам января-февраля, которая, наверняка, окажется шокирующей. После этого спад или обвал рынков продолжится, полагает Деев.

Полезный выходной

Российские индексы в первую торговую сессию на этой неделе, которая пришлась на 25 февраля, также пошли вниз. В первой половине дня индекс Мосбиржи терял порядка 2% и опустился ниже уровня 3050 пунктов, а РТС снизился более чем на 3,5% до отметки 1470.

Основная причина — бегство инвесторов в защитные активы, к которым относятся гособлигации США, Японии и ключевых стран еврозоны, а также золото, считает Алексей Кириенко.

Артём Деев поясняет, что негатив и смутные перспективы мировой экономики всегда не лучшим образом отражаются на рынках развивающихся стран — интерес инвесторов к таким рынкам падает, они ищут возможность спасти свои активы.

Российским индексам в данном случае ещё повезло, что в понедельник, когда по всему миру наблюдался пик панического сброса бумаг, Московская биржа не работала, считает Алексей Коренев. По его словам, дополнительный выходной смягчил удар по российскому фондовому рынку.

Вместе с тем, под давлением оказался российский рубль, который, несмотря на благоприятный для курса нацвалюты налоговый период, потерял уже более 2%, отметил аналитик.

По словам Алексея Коренева, пока произошедшее на мировых рынках падение выглядит как кратковременная коррекция. Однако если очаги эпидемии начнут появляться и в других странах, это станет дополнительным ударом по фондовым рынкам и может сломать прежний растущий тренд. В зоне наибольшего риска, по мнению эксперта, находятся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. За ними следует Европа, чья макроэкономическая ситуация оставляет желать лучшего, и США.