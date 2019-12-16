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Тариф на транспортировку нефти из РФ по территории Белоруссии может быть увеличен более чем на 16%. Решение должно быть принято не позднее 15 января 2020 года.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы РФ.

В случае отсутствия договорённости о размере тарифов между организациями трубопроводного транспорта России и Республики Беларусь вопрос должен решаться органами в области тарифного регулирования обеих стран в сроки не позднее 15 января 2020 года, — отметили в ФАС РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что за первые восемь месяцев 2019 года выручка российских компаний-экспортёров упала в сумме на $12 млрд по сравнению с прошлым годом.