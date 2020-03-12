Угроза ценовой войны на нефтяном рынке разгорается с новой силой. Вслед за Саудовской Аравией ещё три ближневосточных государства — Ирак, Кувейт и ОАЭ — решили продавать свои энергоресурсы со скидкой. Прежде всего, речь идёт о поставках в Азию. Эксперты поясняют, что, не договорившись о дальнейшем сокращении добычи, страны ОПЕК+ стали бороться за увеличение доли на мировом рынке. Кто победит, а кто проиграет в этой войне, — в материале NEWS.ru.

Ирак понизил официальную цену нефти марки Basrah Light на $5 за баррель для своих апрельских поставок азиатским покупателям. Кувейт, в свою очередь, готов скинуть $6 при реализации в том же направлении, сообщил Bloomberg. Объединённые Арабские Эмираты — единственный крупный нефтедобытчик, устанавливающий цены задним числом, уменьшил стоимость четырёх сортов чёрного золота для февральских продаж на $1,63 за баррель. При этом маркерный сорт этого государства Murban продаётся на спотовом рынке с ещё большим дисконтом.

Официальный представитель министерства нефти Ирака Асим Джихад между тем заявил, что ценовая война, направленная на увеличение доли на рынке, не отвечает интересам стран-производителей. По его словам, Багдад стремится достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса на мировом рынке.

Первый шаг в ценовом противостоянии сделала Саудовская Аравия. 7 марта Эр-Рияд объявил о резком снижении цен на свою нефть по всей линейке сортов. Как сообщил Bloomberg, апрельские партии государственной нефтяной компании Saudi Aramco — крупнейшего экспортёра чёрного золота в мире — подешевеют на $4-8 за баррель. Это рекордные скидки за 20 лет доступной статистики.

На азиатском рынке основной саудовский сорт Arab Light в апреле будет продаваться со скидкой $3,1 к цене бенчмарка Oman/Dubai, хотя мартовские контракты заключались с премией почти в $3. Таким образом цена снизится на $6 для лёгкой нефти и в диапазоне $4-6 по другим маркам. Для США дисконт будет даже больше — до $7 за баррель. В Западной Европе Arab Light подешевеет на $8 за баррель.

Стоит отметить, что вышеуказанные страны — самые крупные производители чёрного золота в ОПЕК, которые в сумме обеспечивают более 70% всей добычи нефтекартеля. Согласно данным последнего доклада организации, в феврале Саудовская Аравия добывала 9,68 млн баррелей в сутки, Ирак — 4,59 млн, Кувейт — 2,66 млн, ОАЭ — 3,04 млн.

Действия Эр-Рияда похожи на ценовую войну, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Однако победителей, по его словам, в ней не будет, так как бюджет Саудовской Аравии также, как и российский, питает нефть.

Почти 80% средств идёт как раз от продажи топлива на мировом рынке, и чтобы страна развивалась, нужна цена около $70 за бочку Brent. Низкие котировки, около $25, приведут к нехватке бюджета, поэтому страна даёт такие мощные скидки — чтобы убрать конкурентов и занять место на рынке. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В свою очередь главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что объявленные странами ОПЕК скидки на нефть — пока лишь предвестники настоящей ценовой войны, для которой необходимо, чтобы страны-экспортёры стали наращивать свою добычу. По его словам, предлагаемое снижение стоимости новых поставок может затронуть относительно небольшие объёмы экспорта — порядка 15-20%. Возможно, стороны хотят продемонстрировать свою силу, показывают, что они реально готовы к активным действиям, предполагает эксперт.

Если мы увидим в апреле, что крупнейшие экспортёры нефтекартеля реально переходят к наращиванию добычи и аналогичные действия последуют от российских компаний, тогда можно сказать, что ценовая война началась. Вероятность такого сценария очень высока. Всё дело в очень тревожных действиях Саудовской Аравии, например, в приказе министра энергетики государственной компании Saudi Aramco нарастить мощности на 1 млн баррелей в сутки. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Saudi Aramco объявила 10 марта, что в апреле увеличит объёмы поставок нефти на мировой рынок до 12,3 млн баррелей в сутки, хотя в рамках сделки ОПЕК+ должна была поставлять лишь 9,7 млн, сообщил Bloomberg. На следующий день последовало заявление, что добыча может быть повышена с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки. Это решение компания объяснила указанием, которое она получила от Министерства энергетики.

У Саудовской Аравии есть возможность нарастить добычу как минимум до 12 млн баррелей в сутки, и если это произойдёт, мировой рынок получит дополнительно более 2 млн баррелей — огромный прирост, отмечает Антон Покатович.

Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, о том, что Эр-Рияд говорится к такому сценарию, говорит также появившаяся информация о планах арендовать 14 супертанкеров для нефти. Фрахт одного такого судна стоит очень дорого, и если станет известно, что аренда танкеров оплачена, — остановить предполагаемое повышение добычи будет просто экономически не выгодно, поясняет эксперт.

То же самое касается российской нефтедобычи. Наращивание производства требует огромных ресурсов — финансовых и временных. Если мы увидим рост производства в апреле, то возвращение этого процесса назад лишится всякого экономического смысла, поскольку будет означать существенные финансовые потери для российских нефтяников. В этом случае возвращение к соглашению ОПЕК+ станет очень сложной задачей, — подчёркивает Антон Покатович.

Как ранее писал NEWS.ru, на переговорах 6 марта в Вене участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о параметрах снижения производства чёрного золота. Представители нефтекартеля во главе с Саудовской Аравией предлагали резко увеличить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки к уже имеющимся 1,7 млн. Однако Россия на это не согласилась.

В результате, вместо потенциального снижения на 3,2 млн, мировой рынок может остаться вообще без поддержки ОПЕК+, поскольку сделка действует до конца первого квартала, и дальше её не продлевали. Как сообщил министр энергетики России Александр Новак, с 1 апреля ни у стран ОПЕК, ни у их союзников нет никаких обязательств по сокращению добычи нефти. Он также добавил, что возможность увеличения добычи в РФ с апреля будет зависеть от планов компаний.

Соглашение ОПЕК+ было разорвано потому, что Саудовская Аравия предложила РФ крайне невыгодные условия сделки — сокращение добычи еще на 300 тыс. баррелей в сутки, что очень сложно даже технически, считает аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев.

Пока страны вряд ли вернутся за стол переговоров, однако во втором полугодии, когда будет подсчитан ущерб и оценены риски, возможно восстановление диалога. У участников сделки пока слишком много претензий друг к другу, что и привело к ценовой войне и панике на мировом рынке. Нефтяная отрасль получила мощный удар, отходить от которого будет не один месяц, а возможно — несколько лет. Страны, добыча в которых очень дорогая, уйдут с рынка, например, при падении котировок до $25, из гонки выйдет США. Пока прогноз на полугодие таков: снижение нефтяных цен, увеличение профицита и передел нефтяного рынка. Илья Григорьев аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал»

Битва за рынок

В Управлении энергетической информации Минэнерго США (EIA) полагают, что ОПЕК начинает борьбу за увеличение своего присутствия на мировом рынке. В мартовском обзоре EIA отмечается, что после провала переговоров по сделке о сокращении добычи сырья, нефтекартель начнёт таргетировать долю на рынке вместо его баланса.

EIA прогнозирует, что добыча ОПЕК в среднем составит 29,2 млн баррелей в сутки в период с апреля по декабрь 2020 года, выше чем 28,7 млн баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. В 2021 году, по прогнозу EIA, добыча сырой нефти странами ОПЕК в среднем будет составлять 29,4 млн баррелей в сутки, — говорится в обзоре.

К четырём странам ОПЕК могут присоединиться и другие члены картеля, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, в данный момент все участники ОПЕК+, включая Россию, преследуют две стратегические цели, первая из которых, — потеснить с мирового рынка сланцевых производителей из Штатов. По этому вопросу никаких разногласий между странами ОПЕК+ нет, поскольку попытка экспансии США на мировом рынке всех раздражает, уверяет аналитик.

Вторая цель — борьба за Китай, и здесь интересы государств расходятся. Пекин заявил, что, поскольку цены на нефть намного дешевле запланированных, он готов сейчас нарастить закупки в свой стратегический резерв. Полагаю, что в первую очередь КНР будет покупать нефть у России, потому что логистика здесь дешевле — у нас есть ответвление нефтепровода на Китай. Это беспокоит Саудовскую Аравию, потому что никто не хочет потерять потребителя и свою долю на рынке. Поэтому они делают выгодное предложение, которое не обязательно будет принято Пекином. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

По её словам, Россия, предположительно, и так продаёт нефть КНР несколько ниже мировых цен. Не исключено, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК пытаются подтянуть свои цены под уровень нашей скидки, отмечает аналитик.

Она уверена, что потеря европейских клиентов России не грозит, поскольку нефтекартель поставляет в основном лёгкое сырьё, а РФ — более тяжёлое. В Восточной Европе существует немало нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), построенных ещё во времена СССР и рассчитанных на использование сырья марки Urals, которое поставляется в Европу по нефтепроводу «Дружба».

Страны ОПЕК на протяжении последних лет теряли свою долю на мировом рынке чёрного золота, только за прошлый год нефтекартель сократил её с 30,7% до 29%, говорит Антон Покатович. В то же время США смогли увеличить свою часть с 11,8% до 12,8%.

Резкое снижение цен открывает возможность для обратной тенденции, считает эксперт. По его словам, если нефтяные котировки уменьшатся до $25-35 за баррель, активное сокращение добычи в Штатах может начаться уже в конце весны — начале лета, и за счёт этого станет освобождаться доля рынка. При таком сценарии ОПЕК восстановит своё присутствие до 32-33% уже до конца этого года. Россия также будет активно возвращать и наращивать собственную долю на мировом рынке, уверен аналитик.

Между тем в российском Минэнерго не считают, что Москва ведёт ценовую войну с Саудовской Аравией или кем-то ещё на рынке нефти. Об этом в интервью Reuters заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

Мы сейчас ни с кем не ведём ценовой войны, не ведём борьбы. Мы выступали исключительно за стабильный рынок, то есть текущая ситуация в какой-то степени является результатом наращивания добычи странами, объявления ряда действий, которые рынок трактует как наращивание объёмов и строит свою модель спроса и предложения, — сказал замминистра.

Тем не менее, Россия рискует понести определённые потери в наметившемся противостоянии на нефтяном рынке, считает Антон Покатович.

РФ не будет активно терять своих клиентов, но ей также придётся делать скидки на нефть — она понесёт потери в объёмах экспорта и выручки. При этом какой-то пул клиентов, европейских и азиатских, заточенный на российскую нефть, в любом случае останется, и здесь больших скидок, скорее всего, делать не придётся, заверил аналитик.

Артём Деев полагает, что Россия не перестанет продавать нефть, даже если стоимость упадёт до минимума, но придётся расходовать средства Фонда национального благосостояния. В сложившейся ситуации цены в ближайшее полугодие установятся около $30 за бочку, полагает эксперт.

Между тем сырьевые котировки вновь перешли к снижению. 12 марта стоимость эталонного сорта марки Brent теряла более 7% и торговалась ниже $34 за баррель, хотя накануне цены предприняли попытку восстановиться, поднявшись почти до $39. Она не была основана ни на чём, не было факторов, которые бы помогали котировкам расти. Когда инвесторы увидели, что стороны не просто пугают друг друга, а реально готовятся к ценовому противостоянию, это оказало дополнительное давление на рынок.

Наталья Мильчакова также полагает, что наметившееся противостояние участников ОПЕК+ свидетельствует о том, что цены в ближайшее время не вернутся на уровень $50-60 за баррель. В течение нескольких месяцев мы увидим коридор $34-40, ведь чтобы «потрепать» американских сланцевиков, надо подержать котировки на низком уровне не менее квартала, поясняет специалист.