Банк России принял решение не возобновлять торги на МосБирже 9 марта

В Банке России приняли решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Отмечается, что торги на валютном рынке начнутся в 10:00 мск.

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 10 марта 2022 года, — отмечается на сайте.

ЦБ с 4 марта снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12%, аналогичная комиссия была установлена и для юрлиц.

Ранее был подписан указ президента Владимира Путина, запрещающий вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей $10 000. Банк России пояснил, что указ не устанавливает запрет резидентам — физическим лицам и компаниям — на осуществление платежей в пользу нерезидентов для оплаты товаров и услуг за рубежом как в рублях, так и в иностранной валюте. С 1 марта установлен запрет только на передачу нерезидентам средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым, так и по действующим на эту дату договорам займа.