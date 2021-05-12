AstraZeneca будут выпускать в России

https://static.news.ru/photo/7f8efc48-b375-11eb-8640-96000091f725_660.jpg AstraZeneca Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/GLOBAL LOOK PRESS

Фармацевтическая корпорация «Р-Фарм» собирается выпускать британско-шведскую вакцину AstraZeneca в России. Препарат пойдёт на экспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора фирмы Василия Игнатьева.

Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины «Р-Кови». <...> Весь объём, который будет производиться в России, будет идти на экспорт, — сказал он.

Также Игнатьев рассказал, что на производственных мощностях компании будет выпускаться несколько сотен тысяч доз ежемесячно.

Ранее основатель компании Алексей Репик говорил, что достигнута договорённость с AstraZeneca на производство вакцины от COVID-19 на территории России. «Р-Фарм» должен стать хабом для поставок вакцины в 30–50 стран, в том числе на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и Европу.

AstraZeneca также подписала меморандум о взаимодействии с центром Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и «Р-Фарм».

Ранее Еврокомиссия (ЕК) приняла решение не продлевать договор на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Евросоюз (ЕС) на второе полугодие 2021 года.