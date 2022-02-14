Аналитик объяснил падение рубля геополитическими факторами

14 февраля курс рубля достиг максимального значения за неделю, ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич считает, что это обусловлено в первую очередь геополитическими факторами. Он подчеркнул, что Банк России предпринял все необходимые меры для стабилизации российской валюты, пишет EADaily.

На авансцену вновь вышли факторы геополитики, оттеснив фундаментальные и долгосрочные факторы, поддерживавшие рубль. Банк России сделал всё от него зависящее для поддержания российской валюты: ставка была поднята на 100 пунктов до 9.5%, инвесторам отправлено предупреждение в дальнейших повышениях, а также продлена пауза в покупках валюты для минфина, — пояснил Купцикевич.

Он убеждён, что перед прошлыми выходными инвесторы приняли решение сократить риски владения российскими активами из-за информации о том, что МИДы нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину. Купцикевич считает, что это своеобразный сигнал для рынков, который говорит о том, что переговоры не принесли необходимой «разрядки».

На фоне новостей о геополитике индекс RTS потерял более 4.6%, а МосБиржи — снизился на 3%. Похоже, что как минимум еще одну неделю российскому рынку придется еще не раз испытать на себе конвульсии геополитики. — Закрепление рубля выше 76.40 за доллар и 86.60 за евро будет означать, что период коррекционного отката рубля подошел к концу и нужно готовиться к новой волне роста, — спрогнозировал аналитик.

Ранее курс доллара в начале утренних торгов превысил 78 рублей впервые с 28 января. Это связано с усилением геополитических рисков.