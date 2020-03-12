https://static.news.ru/photo/ae55899a-619e-11ea-97ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обрушились на 9–12% по итогам торгов 12 марта. Это рекордный обвал с «чёрного понедельника» 1987 года.

Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 — 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%, а Russell 2000 — на 11,83%.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от влияния коронавируса на мировую экономику, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин признал значимым отличием начавшегося кризиса от событий 2008 года то, что тогда мировой экономике помогло бурное развитие Китая, который теперь сильнее других пострадал от коронавируса. Чиновник предположил, что рост мировой экономики может остановиться в 2020-м.