https://static.news.ru/photo/690de196-6eb1-11ea-8286-fa163e074e61_660.jpg Фото: alrosa.ru

Из-за пандемии коронавируса российская алмазодобывающая компания АЛРОСА приняла решение проводить продажу крупных алмазов в онлайн-формате.

Как отметили в компании, аукцион проходит с 23 по 6 апреля.

В связи с общемировой ситуацией компания приняла решение отменить ближайшие аукционы, однако предоставить клиентам, испытывающим потребность в таком товаре, возможность поучаствовать в торгах в онлайн-формате, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в развивающихся странах. Он назвал целями плана предотвращение повторного распространения коронавируса по планете и защиту жизни миллионов людей, писал NEWS.ru.

25 марта коронавирусная инфекция выявлена у более чем 424 тысяч человек во всём мире. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек, выздоровели свыше 109 тысяч. В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.