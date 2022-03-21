Акции компании Boeing рухнули после крушения самолёта в Китае

Акции американской компании Boeing на предварительных торгах 21 марта рухнули на 7% на фоне новости о крушении пассажирского самолёта в Китае. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи. Сообщалось, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились 133 человека.

Акции компании потеряли чуть больше 7% и подешевели до $179,3 за штуку.

Катастрофа произошла в южной части Китая, в уезде Тэнсянь городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. Администрация гражданской авиации активировала аварийный протокол, к месту происшествия направлены поисково-спасательные бригады.

Согласно информации генконсульства РФ в Гуанчжоу, сведений о присутствии россиян на борту разбившегося Boeing 737 на данный момент не имеется.